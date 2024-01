Décès du maire de Saint-Éphrem-de-Beauce

Confronté à des négociations qui s’éternisent, le Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges – CSN, qui représente les salariés du service des loisirs et de la culture, a déposé aujourd'hui un avis de grève pour les 3 et 4 février prochains. Il se trouve que c'est en plein durant le Tournoi de Hockey ...