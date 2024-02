Jean Gagnon est le nouveau directeur du SSI d'Adstock

Jean Gagnon a été nommé directeur et de chef des pompiers du Service de sécurité incendie de la Municipalité d’Adstock, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Cette décision fait suite au départ à la retraite de Daniel Couture, qui occupait ce poste. La réorganisation promeut aussi Éric Tardif, qui est capitaine de la brigade, au titre de directeur adjoint. Ils sont officiellement en fonction depuis le 15 janvier dernier. M. Couture demeurera pompier volontaire au sein de la brigade.

« Je remercie chaleureusement Daniel (Couture) pour sa grande disponibilité, son dévouement et son implication au cours des vingt dernières années. [...] Son engagement et sa loyauté envers la communauté sont dignes de mention et nous lui souhaitons une belle retraite », a souligné le maire d'Adstock, Pascal Binet.

Le chef Gagnon hérite de nouvelles fonctions, mais il demeure directeur du Service de sécurité incendie des municipalités d’East Broughton et de Sacré-cœur-de-Jésus et responsable de la formation des pompiers. Rappelons que la Municipalité d’Adstock partage les services d'incendie avec ses deux voisines depuis 2016.

Une vingtaine de pompiers volontaires compose la brigade d’Adstock. En plus de lutter contre les incendies, ces derniers font de la prévention sur le territoire, sont appelés à effectuer du sauvetage hors route et débuteront sous peu une formation pour le sauvetage nautique.