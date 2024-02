Saint-Georges: 5,1 M$ de permis de construction émis en janvier  

La deuxième consultation publique sur le thème Réalisons Beauceville autrement, a rassemblé plus de 125 citoyennes et citoyens, hier soir, au Club de golf de Beauceville. Cette seconde rencontre a porté sur le réaménagement des secteurs inondables et du boulevard Renault. Après un récapitulatif de la première assemblée du 23 janvier, le ...