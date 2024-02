Infrastructures d’eau: plus de 5,5 M$ octroyés à la Ville de Beauceville

C'est par voie de communiqué de presse que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé ce matin, au nom de sa collègue ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, des aides financières totalisant 5 585 221 $ à la Ville de Beauceville, pour qu'elle puisse effectuer divers travaux d’infrastructures d’eau sur son territoire.

Les subventions serviront à renouveler 1 720 mètres de tronçons de conduites d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales sous la 9e, la 17e, la 21e et la 40e avenue, ainsi que sous la 84e rue.

Les trois montants consentis (2 656 904 $, 1 977 288 $ et 951 029 $) proviennent du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).

« Les sommes représentent un investissement majeur pour Beauceville, à qui on donne les moyens de réaliser des travaux qui auront un impact positif sur les services », a déclaré le député Provençal dans le communiqué d'annonce.

« Nous pouvons améliorer nos infrastructures, par le biais notamment de ces travaux prévus à notre plan d’intervention relatif aux infrastructures municipales d’aqueduc et d’égout, le tout au bénéfice de notre population. Je remercie l’équipe municipale et le député pour leur implication et leur soutien dans l’avancement de ces dossiers », a pour sa part indiqué le maire de Beauceville, François Veilleux.