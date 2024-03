MRC des Etchemins: plus de 475 000 $ versés aux entreprises et municipalités

Dans le cadre du dépôt de son rapport annuel 2023, la MRC des Etchemins a annoncé des investissements totalisant 477 335 $ dans le milieu des affaires et municipal.

Un soutien de 264 385 $, provenant de l’enveloppe Plan de relance, se répartit comme suit:

Blouin Optométrie

Repreneuriat et déménagement de Blouin Optométrie — 52 360 $

Welbe

Repreneuriat Brava by Welbe et développement de la marque — 73 960 $

Construction Charles Pouliot

Agrandissement du bâtiment et achat d’équipements pour fabrication de moulures — 38 065 $

Bechedor

Mise en place de nouvelles infrastructures pour la production de semis forestiers — 100 000 $

Une autre enveloppe de 136 461 $ a été distribuée grâce à la Politique de soutien aux entreprises etcheminoises (PSEE):

Plomberie des Appalaches inc.

Démarrage d’entreprise — 25 000 $

Ranch du chasseur

Repreneuriat et diversification des services — 25 000 $

Ferme Ricolanne

Kiosque libre-service :—11 461 $

Domtec inc.

Repreneuriat — 50 000 $

Construction Charles Pouliot

Agrandissement du bâtiment et achat d’équipements pour fabrication de moulures — 25 000 $

Enfin, la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) a permis d'injecter 76 489 $:

Municipalité de Sainte-Sabine

Étude de faisabilité pour création de logements dans l’édifice Denis-Boutin — 33 092 $

Modernisation des infrastructures d’embellissement, de loisirs et de sécurité publique — 14 320$

Municipalité Saint-Benjamin

Réaménagements des salles communautaires — 29 077 $

Deux embauches

Le conseil des élus de la MRC a entériné l'embauche de deux nouvelles employées au sein de son équipe.

Il s'agit de Pauline Marquer, comme chargée de projet Signature. Elle était jusqu’à tout récemment coordonnatrice des mandats du plan directeur de l’eau au COBARIC (Conseil de bassin de la rivière Chaudière).

Par ailleurs, le poste d’agente aux communications et marketing territorial a été confié à Mélanie Gilbert, qui était coordonnatrice marketing chez Groupex.