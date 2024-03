Carl Gilbert est le nouveau maire de Saint-Éphrem-de-Beauce

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges – CSN, qui représente les salarié-es du service des loisirs et de la culture en grève générale illimitée depuis le 2 mars, ont obtenu l’appui unanime des délégués du conseil confédéral de la CSN, réuni cette semaine à Sherbrooke. « La cause des ...