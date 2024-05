Plus de 4,5 M$ à Saint-Joseph-de-Beauce pour ses conduites d’eau

Le gouvernement du Québec accorde deux aides financières, totalisant 4 511 920 $, à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour la réfection de ses infrastructures d’eau.

C'est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce ce matin par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Les sommes proviennent du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).

Les fonds permettront le renouvellement de conduites pluviales, d’eau potable et d’eaux usées. Au total, ce sont plus de 1 400 mètres de tronçons qui seront remplacés dans les réseaux souterrains de la ville, notamment sous une partie des avenues du Bouvreuil, Lavoisier et du Palais, ainsi que sous la rue du Parc.

« L’engagement financier annoncé représente un pas important vers l’assurance de la continuité d’un service fondamental offert aux citoyennes et citoyens. En tant que député, je suis très satisfait de constater que notre gouvernement est une fois de plus présent pour travailler en collaboration avec les municipalités », a signalé le député Provençal.

« Considérant les investissements substantiels qu’occasionnent l’amélioration et la réfection de rues, nous sommes très heureux d’avoir obtenu un soutien financier important du gouvernement du Québec afin que la contribution des citoyennes et citoyens soit moindre. Les projets qui seront réalisés grâce à cette aide financière sont majeurs et attendus à Saint-Joseph », a fait savoir le maire de la localité, Serge Vachon.