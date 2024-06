La MRC Beauce-Sartigan appuie six projets culturels

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec, la MRC de Beauce-Sartigan vient d’accorder 15 386 $ en aide financière à des organismes culturels et des municipalités du territoire.

Les sommes proviennent du Fonds culturel de la MRC et soutiendront six projets patrimoniaux, artistiques et culturels.

Selon le préfet Dany Quirion « ces projets sont importants pour la vitalité de nos milieux. Ils répondent aux besoins des organisations et permettent de réaliser des activités dynamiques et rassembleuses qui animeront la communauté. À travers cet appui financier, notre MRC encourage le développement de la culture et favorise l’accès à une foule d’activités. »

Voici les projets soutenus:

Beauce Art 10 ans de création — Art en Beauce La Collection — 1 968 $

Projet à trois volets se déroulant des mois de mai à août (exposition de photos des sculptures, concours de photographie, conférence sur les bienfaits des arts au sein d’une communauté).

Rythmes urbains — Créativa Productions — 2 550 $

Performance de breakdance avec les B Boys et un maestro de la musique hip-hop DJ Jerry Magic. À voir au Solstice festival en juin.

Classe de maître en improvisation et exploration sonore — EXEcentrer — 2 500 $

Initiation avec René Lussier, figure emblématique de la musique innovante au Québec, à de nouveaux horizons d’exploration sonore qui permettent de briser les codes de la musique et de la voix.

Murale animée Gédé-Livres — Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce — 2 400 $

Création de l’artiste Odré Maranda ayant pour objectif de contribuer à l’éveil des arts visuels auprès des enfants et famille.

Art et création en collectivité — Municipalité de Saint-Philibert — 3 000 $

Quatre ateliers culturels offerts aux enfants du camp de jour (création de marionnettes et spectacle de théâtre, maquillage de films, peinture sur corps en mandala et fabrication de bijoux).