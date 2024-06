Un marché public pour la MRC Beauce-Centre

Le Marché public Beauce-Centre vient d'être lancé par plusieurs municipalités du territoire de la MRC du même nom.

Il sera en opération tous les dimanches, jusqu'au 15 septembre, sur les terrains de l’église Saint-François d'Assise de Beauceville. On y offrira des denrées de producteurs locaux. Le marché sera ouvert de 10 h à 15 h. En cas de mauvais temps, celui-ci prendra place dans la sacristie de l’église.

Les villes de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce, ainsi que les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Tring-Jonction sont derrière l'initiative, en collaboration avec la MRC de Beauce-Centre. Au courant de l'été, le marché public rayonnera aussi dans divers événements qui se tiendront dans les municipalités participantes.

Le projet est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (Programme d’appui à l’agriculture et l’agroalimentaire en région), les Caisses Desjardins de Beauce-Centre et du Sud de la Chaudière, la Chambre de commerce de Beauceville, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal. Les responsables comptent aussi sur l'appui de la Fabrique Saint-Famille-de-Beauce (communauté de Beauceville) par la location de l’espace de la sacristie.