La Ville de Saint-Georges inaugure le nouveau tronçon de la piste cyclable

La Ville de Saint-Georges a inauguré le nouveau tronçon de la piste cyclable situé à l'arrière de l'usine de filtration du barrage Sartigan, ce mercredi 28 août, avec les principaux acteurs du projet.

Pour rappel, ce projet a eu un coût de 1 786 550 $ pour un nouveau tracé de près de deux kilomètres.

« Je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. Je tenais à remercier les propriétaires avec qui on a eu des discussions pour réaliser ce projet. Ces derniers ont toujours été ouverts et enthousiasmes pour ce projet. Cela complète (presque) une boucle urbaine qu'on est capable de faire en marchant ou à vélo, du barrage Sartigan au Parc des 7 Chutes en passant par le centre-ville. C'était vraiment important pour nous et pour le déplacement actif », a lancé Manon Bougie, maire suppléante de la Ville de Saint-Georges.

« C'est 1 M$ qui ont été investis dans ce projet, on en a rajouté et on l'a priorisé. On sera aussi très heureux de continuer à appuyer ce genre de projet qui encourage aussi l'activité physique. Je veux féliciter tout le monde pour le bon travail et la vision que vous avez eu, surtout avec la rivière Chaudière, et le visuel qu'elle offre », a complété le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

La Ville de Saint-Georges a également remercié les 11 propriétaires qui ont vendu une lisière de terrain ou une servitude de passage pour ce projet. L'entreprise Canac a également permis le passage du tracé proche de sa succursale.

En quelques chiffres, le nouveau tracé a permis la plantation de 320 arbustes, 125 vivaces et plus de 500 m2 de fosses de plantations. Cette nouvelle portion offre également plus de sécurité pour ces usagers.