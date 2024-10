Nouvelle-Beauce: 30 000 $ versés à la Chambre de commerce et d'industrie

La MRC de La Nouvelle-Beauce vient de renouveler son engagement envers la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), en lui octroyant une aide financière de 30 000 $.

La décision a été rendue à la séance du conseil des maires, qui s'est tenue mardi soir.

Cette contribution soutiendra différentes actions pour promouvoir et stimuler l'activité économique sur le territoire, notamment pour encourager l’achat local et la croissance de nos entreprises; pour assurer la mise à jour et la promotion du répertoire des entreprises de La Nouvelle-Beauce; pour tenir des activités de réseautage dans trois municipalités, facilitant ainsi les échanges entre gens d'affaires et partenaires.

La somme contribuera aussi à la continuité du volet Jeunes Entrepreneurs, un programme dédié à l’accompagnement et à la croissance des nouveaux talents dans la région.

Jeux du Québec 2027: appui à Saint-Georges

Les maires de La Nouvelle-Beauce ont donné un appui officiel à la candidature de la Ville de Saint-Georges, pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec à l'été 2027.

«En plus de promouvoir le sport et l'activité physique, cette occasion unique permettrait de faire rayonner la culture de la Beauce, son patrimoine, ses infrastructures, ses attraits touristiques et ses artistes bien au-delà de notre région, a fait remarquer le préfet, Gaétan Vachon. Et avec tout ce beau monde dans le coin, on peut s'attendre à toute une vague de retombées positives pour nos commerces et entreprises.»

Il invite d'ailleurs la population à se joindre au mouvement de mobilisation, en appuyant officiellement la Ville via un formulaire en ligne accessible en cliquant ici.

Drapeau de la Grande semaine des tout-petits

Le 18 novembre prochain, la MRC remplacera son drapeau qui flotte au vent à son siège social, du boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie, par celui de la Grande semaine des tout-petits, en appui à cette semaine de mobilisation, qui se déroulera du 18 au 24 novembre.

L'événement vise à faire de la petite enfance une priorité de société, pour que chaque enfant puisse s'épanouir pleinement, et ce, peu importe le milieu où il naît et grandit.

«C'est donc l'occasion de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles», a déclaré le préfet Gaétan Vachon.