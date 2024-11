La bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville célèbre ses 30 ans d’existence avec une journée festive, ce dimanche 17 novembre.

À partir de 10 h, les visiteurs pourront profiter d’un cocktail de bienvenue, de surprises et de différents kiosques, en présence de l’équipe du Réseau Biblio.

Pour les familles, plusieurs activités sont au programme, notamment un spectacle de Noël pour les enfants de 2 à 8 ans, un espace de maquillage, une table de bricolages, ainsi que la découverte de nouvelles œuvres littéraires. Une roue de la fortune permettra également aux participants de remporter divers prix.

Le service habituel de la bibliothèque, incluant les prêts et la création de cartes de membre, sera accessible de 10 h à 11 h 30, et les activités se prolongeront jusqu’à 14 h. Cet événement gratuit invite la population à venir célébrer la culture et l’histoire de cette institution.

Pour plus d’informations, consultez le site web de la Ville de Beauceville ou la page Facebook des Loisirs de Beauceville.