Un budget de 12,6 M$ pour la MRC de La Nouvelle-Beauce en 2025

La MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté son budget 2025 lors du conseil de ce mercredi 27 novembre, avec un montant total de 12 570 612 $, soit une augmentation de 595 210 $ par rapport à l’année précédente.

Ce budget, réparti entre fonctionnement et investissements, reflète des priorités structurantes pour le territoire.

Projets phares pour 2025

Plusieurs initiatives majeures marquent l’année à venir, dont :

- Centre de tri des matières organiques à Frampton : un investissement de 10 millions $ pour la construction d’une plateforme de compostage, reporté de 2024 à 2025.

- Véloroute de Dorchester : travaux à hauteur de 467 745 $, incluant des études de sécurité ferroviaire et des infrastructures pour traverser des routes et autoroutes.

- Révision du schéma d’aménagement et développement : lancement d’une démarche pour moderniser le cadre territorial.

- Embauche en sécurité incendie : un préventionniste dédié aux inspections agricoles sera recruté pour répondre aux nouvelles normes.

Dépenses de fonctionnement en hausse

Le budget de fonctionnement atteint 12 570 612 $, une hausse de 4,97 % (+595 210 $). Les facteurs principaux incluent :

- Un nouveau contrat pour la collecte sélective (+377 000 $), incluant la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon.

- Une campagne de sensibilisation pour la collecte des matières organiques (200 000 $).

- La fin de l’entente avec la MRC Beauce-Centre pour le transport collectif, compensée par une restructuration locale (-507 000 $).

Avec plus de 1,6 million $ redistribués, la MRC soutient des initiatives comme le développement économique et touristique (Destination Beauce), la Salle Méchatigan et le Fonds d’intervention régionale et plus autres projets communautaires structurants.

La valeur totale des propriétés sur le territoire a augmenté de 7,59 %, atteignant 6,8 milliards de dollars. Cette hausse a entraîné une augmentation de 4,19 % des contributions financières demandées aux municipalités, soit un montant supplémentaire de 182 567 $

Selon Gaétan Vachon, préfet de la MRC, « ces projets sont bien plus que des lignes budgétaires. Ils incarnent notre vision pour développer La Nouvelle-Beauce ». La directrice générale Nancy Labbé a également souligné l’engagement de l’équipe pour mener à bien ces réalisations.