Une année riche de nouveaux projets pour le bien-être de tous à Saint-Joseph

Le bien-être des familles et des aînés a été au coeur des projets réalisés cette année à Saint-Joseph-de-Beauce, et ce, en priorisant des environnements sains et sécuritaires.

Au niveau des espaces extérieurs et bâtiments, une halte-repos a été aménagée le long de la piste cyclable grâce à la collaboration de la MRC Beauce-Centre. De plus, l’hôtel de ville est maintenant doté d’un accès universel avec monte-personne pour tous les étages. Pour la revitalisation du terrain de l’ancien aréna, une consultation des jeunes a eu lieu en octobre en collaboration avec la Maison des jeunes Beauce-Centre. Concernant le réaménagement du secteur urbain de la ville, une consultation publique s’est tenue le 19 novembre avec le soutien de BC2, Firme conseil en urbanisme et aménagement du territoire, visant une réappropriation du milieu pour tous âges.

À propos des loisirs, un quai flottant sur la rivière Chaudière a été ajouté. Les amateurs de dekhockey ont pu bénéficier d’une nouvelle surface multisport qui sera transformée en patinoire pour la période hivernale. Tout au long de l’année, les citoyens ont profité de plusieurs activités culturelles et intergénérationnelles, telles que le Salon des aînés organisé par le CABBE et le marché public Beauce-Centre. Aussi, plusieurs activités interculturelles organisées par CAIDI Beauce-Nord ont permis l’inclusion sociale de familles nouvellement arrivées.

Côté communication et information, un nouveau tableau électronique est fonctionnel depuis septembre dernier. Une silhouette de vitesse a été installée à proximité du chalet où a lieu le camp de jour pour inciter les automobilistes à ralentir à proximité du parc municipal. Aussi, des bracelets réfléchissants ont été remis aux élèves de l’école primaire D’Youville-Lambert à l’occasion de l’Halloween.

Le comité de suivi et de mise en œuvre de la Politique famille-aînés, composé d’élus, de représentants d’organismes, d’employés et de citoyens, continuera en 2025 de mettre en place des projets et des actions en faveur des familles et des aînés.