Un projet récréatif sur l’emprise ferroviaire des Etchemins

Par voie de communiqué de presse, la MRC des Etchemins vient d’annoncer la signature d'une entente avec la Fédération Québécoise des Clubs Quad (FQCQ) pour l’utilisation et la gestion de l’emprise ferroviaire abandonnée qui traverse la MRC.

Cette entente marque une première étape importante dans le développement du projet récréotouristique sur cette infrastructure, auquel la MRC travaille activement depuis 2019.

L'emprise ferroviaire dans la MRC des Etchemins relie d'est en ouest la MRC de Montmagny à celle de Beauce-Sartigan, s'étendant sur une longueur d'environ 55 km. Cette voie ferrée va de Saint-Camille-de-Lellis à Saint Benjamin, en reliant plusieurs municipalités du territoire sur son parcours.

Le projet vise à transformer l’emprise ferroviaire abandonnée en un axe récréatif et touristique, et à en faire un véritable atout pour les citoyens et les visiteurs. À court terme, l’utilisation de cette emprise par la FQCQ sera limitée à la saison hivernale, avec une utilisation principalement pour la pratique du quad en hiver. Toutefois, cette entente prévoit une possibilité d’évolution vers un projet quatre saisons.

«Nous sommes particulièrement heureux de cette signature, car elle marque une avancée concrète dans un projet qui nous tient à cœur, a déclaré le préfet Camil Turmel. Depuis plusieurs années, nous œuvrons pour mettre en valeur notre territoire de manière durable, en créant des opportunités récréatives et économiques pour notre région.»

Pour l'élu, ce premier accord pour l’exploitation de la piste quad hivernale apportera un avantage économique significatif pour la MRC, en attirant un nombre croissant de visiteurs chaque hiver. L'infrastructure permettra également d’offrir aux passionnés de plein air un nouvel espace pour pratiquer leurs activités.