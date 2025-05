Un surplus de 5,2 M$ pour la Ville de Saint-Georges en 2024

La Ville de Saint-Georges a terminé son exercice financier 2024 avec un surplus de 5,2 millions de dollars. Le rapport financier a été déposé lundi soir par le trésorier et directeur du Service des finances, Rémi Poulin, CPA auditeur, lors de la séance du conseil municipal.

Selon le rapport d’audit réalisé par la firme Mallette S.E.N.C.R.L., les revenus ont atteint 63,9 M$ alors que les dépenses se sont élevées à 58,7 M$. Ce résultat s’explique par des revenus supérieurs au budget de 1,8 M$ et des dépenses inférieures de 3,4 M$ aux prévisions. À la fin de l’année, la Ville disposait d’un solde de surplus libre et de fonds réservés totalisant 20,7 M$.

Du côté des investissements, 36,9 M$ ont été injectés en 2024, principalement pour l’usine d’épuration (16,1 M$) et des travaux de voirie, d’aqueduc et d’égout (11,8 M$). Ces projets ont été financés à 24,2 % par les fonds de la Ville, à 25,5 % par emprunt et à 50,3 % par des subventions ou des tiers.

Concernant l’endettement, la dette nette de la municipalité s’élevait à 32,9 M$ au 31 décembre 2024, contre 29,2 M$ l’année précédente. Malgré une augmentation de la dette, la Ville a aussi vu la valeur de ses immobilisations passer de 264,8 M$ à 289 M$.

Le maire Claude Morin a également profité de la séance pour dresser un bilan des faits saillants de l’année 2024. Le rapport financier abrégé est disponible pour consultation publique.