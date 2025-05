Deux activités majeures de plantation à Beauceville

La Ville de Beauceville entreprend le volet environnemental de son plan de revitalisation, avec deux activités de plantation urbaine, qui seront pilotées par la coopérative de solidarité Arbre-Évolution, en collaboration avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement.

La première, intitulée Reboisement social, consistera à planter 1 000 arbres et 4 000 arbustes sur des terrains situés en zone inondable du boulevard Renault, entre l'édifice de CAMBI et la descente urbaine de la piste cyclable, située face au pont Fortin.

Plus d'une quarantaine d'essence seront représentées (feuillus et conifères) dont trois variétés d'érable, autant de chêne, quatre de saule, dont le fameux pleureur, des amélanchiers ainsi que du noyer noir et du mélèze laricin. Parmi les arbustes floraux, on plantera des lilas, des rosiers et des spirées.

Le contrat de fourniture d'arbres et de supervision de la plantation, octroyé à Arbre-Évolution, s'élève a un peu plus de 26 000 $.

Rappelons que les terrains sont devenus vacants, suite aux démolitions survenues après l’inondation de 2019. Ils appartiennent maintenant à la municipalité. L'activité s’inscrit dans la volonté de l'administration beaucevilloise de répondre aux besoins et idées exprimés lors des consultations publiques de 2024. Du même coup, l'opération permettra de recréer une biodiversité dans les milieux naturels et, de diminuer certains frais d’entretien de ces terrains.

Cette phase 1 de plantation aura lieu du 28 au 31 mai, grâce au travail de volontaires. En effet, Beauceville lance un appel à la population, aux organismes, institutions et entreprises qui désireraient s’impliquer bénévolement à l’activité de reboisement.

Les intéressés pourront choisir les blocs d’heures où ils sont disponibles durant ces journées pour effectuer le travail. Le formulaire d'inscription se trouve en ligne et que l'on peut joindre directement en cliquant ici. La formation sera donnée sur place au début de chaque bloc et les bénévoles devront se munir d’une bouteille d’eau, de gants, de chaussures et vêtements appropriés. La plantation se fera beau temps, mauvais temps.

Forêt nourricière

L'autre projet consistera à créer une forêt nourricière dans le quadrilatère du quartier de la débâcle, sur la rive Ouest.

Cet aménagement est un système de culture inspiré de la nature, basé sur l'implantation d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées, majoritairement vivaces et souvent comestibles, notamment les fruits.

L'endroit, qui cette fois sera entièrement aménagé par l'équipe d'Arbre-Évolution, comprendra, entre autres, des cerisiers, des pruniers, des framboisiers, des bleuetiers, et des camerisiers. Au chapitre des herbacées, on retrouvera notamment de la ciboulette et de la sauge.

Pour cet aménagement, le contrat atteint presque les 30 000 $.

Signalons en passant que la gestion des terrains vacants de ce quadrilatère, formé de l'avenue Lambert, de la 6e avenue, de la 114e rue et de la 122e rue, a été confiée récemment par la Ville à la Corporation du Quartier de la débâcle, qui prévoit aménager un projet récréotouristique de 4 M$, autour de la Maison Félix-Georges-Fortier, un édifice classé patrimonial.