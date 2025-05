Saint-Benoit-Labre prévoit de nouveaux projets pour cet été

Plusieurs projets de la municipalité de Saint-Benoit-Labre seront déployés, et parfois terminés, au cours de la prochaine saison estivale.

Dans son journal local, L'écho de la place, la municipalité partage cette bonne nouvelle avec ses citoyens. « Chaque projet constitue une nouvelle opportunité d’innover, de concevoir et de mobiliser notre communauté de façon significative », peut-on lire.

Ainsi, voici une liste non exhaustive des projets qui seront réalisés:

- Deux bornes de recharges double, ainsi que des cases de stationnements réservées aux véhicules électriques seront installées à la bibliothèque l’Envolume. Le projet est 100% subventionné par le Programme des 4500 bornes d’Hydro-Québec.

- Dans le cadre de la Politique de développement du territoire, un montant de 61 283 $ a été octroyé à la municipalité pour la réalisation du projet « Amélioration des infrastructures et de l’accessibilité aux espaces de loisirs ». Grâce à cela, des investissements seront faits pour ajouter de nouveaux abreuvoirs et du mobilier pour les parcs ainsi que pour améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

- Un sentier pédestre sera créé derrière l’hôtel de ville et plusieurs jeux, livres et activités seront mis à la disposition des citoyens, et ce, en lien avec le projet « Café et jardins des aînés » qui a obtenu une aide financière de 89 640 $ par le Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA).

- Subventionné par le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) d’un montant de 29 055 $, en plus de plusieurs commandites d’entreprises locales, le projet « Un skatepark pour nos jeunes ! » sera finalement terminé.

- Deux projets de raccordement d’aqueduc et d’égout (Parc industriel et Chemin de la Ceinture) prendront fin pendant l'été également.