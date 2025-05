Un surplus de 360 273 $ à Saint-Victor

Au 31 décembre 2024, la Municipalité de Saint Victor présentait un surplus d'opération de 360 273 $.

C'est ce qui ressort des états financiers, qui viennent d'être rendus publics par voie de communiqué de presse.

Ainsi, l'an dernier, Saint Victor a encaissé 5 562 850 $ et autorisé des sorties de fonds de 5 202 577 $. De même, les réserves totales s’élevaient à 1,9 M$ dont 1 335 394 $ pour l’aqueduc et égout (village) ainsi que 549 015 $ en surplus libre (ensemble du territoire).

L'administration victoroise signale qu'à ces données, il faut rajouter 214 585 $ pour la réserve pour les infrastructures en aqueduc, égout et assainissement. La majeure partie du surplus s’expliquerait par des revenus imprévus comme l’augmentation du rôle suivant des nouvelles constructions ou rénovations, des revenus d’intérêts et des services rendus (entraide incendies, loisirs, location de niveleuse, etc.).

«Le budget 2024 a été assez réaliste puisque les économies de dépenses ont représenté 28 K$ sur plus de 5 M$ en dépenses, il n’y a donc pas de “coussin caché” et on s’efforce de maximiser chaque dollar autant que possible. C’est la limitation des dépenses planifiées qui nous a permis le gel de la taxe foncière effectué ces dernières années», a précisé le maire Jonathan Bolduc.

Travaux 2025

La Municipalité a rappelé les travaux à venir sur son territoire cette année. Des investissements importants sont prévus, en particulier au niveau des infrastructures d’eau publiques défrayées par le secteur desservi et pour lesquels seront appliquées toutes les subventions appropriées.

D’abord, la construction d’un 4e puit (environ 1, 2M$) avec subvention de 95%, la reconstruction du poste de pompage principal, estimée à près de 900 000$, et qui est prévue être en grande partie couverte par la subvention TECQ. Il y aura également la reconstruction des collecteurs Est-Ouest (3 M$) dont les deux-tiers des coûts seront couverts par subvention.

«Comme on le voit, même en obtenant toute subvention possible, la partie payable par les usagers représente tout de même beaucoup d’argent. C’est pour faire face à ces obligations qu’on a créé le Fonds aqueduc et égout, nous permettant d’investir ce qu’il faut en nous évitant ainsi de coûteux intérêts de dettes. Ça nous bénéficie à tous, comme citoyens contribuables», a conclu le maire Bolduc.