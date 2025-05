Ouverture de deux nouveaux écocentres

Deux nouveaux écocentres ont été officiellement ouverts, vendredi, sur le territoire de la MRC Beauce-Centre, pour offrir une solution concrète en gestion des matières résiduelles.

Le premier est situé au 172 de la rue Commerciale à Saint-Odilon-de-Cranbourne, alors que le second est à Saint-Victor (176 rue Principale), soit le terrain du garage municipal.

Ces infrastructures permettront de mieux récupérer et revaloriser certaines matières, réduisant la quantité de ce qui va à l’enfouissement. Même si les installations se trouvent dans ces deux localités, elles seront accessibles à l’ensemble des citoyennes et citoyens des municipalités de la MRC, afin de leur permettre de disposer de manière responsable de diverses matières résiduelles.

Pour la saison 2025, qui s'étend du 9 mai jusqu’au mois de novembre, les éco-centres seront ouverts chaque semaine le vendredi, de 8 h à 16 h et le samedi, de 8 h à 15 h. Ils seront également accessibles lors de certains jours fériés, selon l’horaire en vigueur.

L’accès est gratuit pour les résidentes et résidents de la MRC Beauce-Centre. Une preuve de résidence est toutefois exigée à chaque visite.

Les usagères et usagers sont invités à trier leurs matières à l’avance, conformément aux directives affichées sur place. Dès cette année, certains résidus domestiques dangereux (RDD) seront acceptés. L’offre de services pourrait s’élargir progressivement.

La liste complète des matières acceptées et refusées est disponible sur le site web de la MRC (www.mrcbeaucecentre.ca).

Une démarche collective

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce au soutien financier de Recyc-Québec, qui a versé 90 000 $ à la MRC pour chaque site, en plus de la contribution active des municipalités hôtes, Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Victor.

«Tout ce qu’on envoie au dépotoir coûte de plus en plus cher. L’ouverture de ces centres de collecte de matières va nous aider à réduire ce qui va à l’enfouissement et la facture qui vient avec, tout en étant meilleur pour l’environnement, a déclaré le préfet, Jonathan V. Bolduc, lors des cérémonies d'ouvertures. On dit "écocentre express", car ces deux sites récupéreront moins de types matières, mais qui auront un grand impact au final. On souhaiteouvrir d’autres écocentres dans l’avenir, pour faciliter les efforts d’encore plus de notre monde.»