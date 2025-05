Frédéric Vallières se présente à la mairie de Scott

Après 16 années comme conseiller municipal, Frédéric Vallières tentera d'obtenir le poste de maire de la Municipalité de Scott, dans le cadre des élections du 2 novembre prochain.

La porte est grande ouverte puisque l'actuel premier magistrat, Clément Marcoux, a annoncé qu'il ne solliciterait pas de 5e mandat.

«C’est l’une des raisons pourquoi je me lance, mais pas la seule. J’ai acquis une grande expérience pendant 16 ans à ses côtés (maire Marcoux) et à la réalisation de nombreux projets dans la municipalité», a-t-il déclaré dans son communiqué d'annonce publié aujourd'hui.

Il en a énuméré plusieurs dont le Centre des loisirs Atkinson, les deux centres de la petite enfance (CPE), la nouvelle école primaire, la nouvelle caserne incendie et le terrain de soccer.

«C’est dans cet esprit collaboratif que je souhaite poursuivre l'émergence de Scott dans les prochaines années. J’ai été grandement questionné et sollicité dans les derniers mois par les citoyens pour prendre le relais…au besoin. Nous y sommes», a signifié cet électricien de métier.

Son programme électoral sera dévoilé ultérieurement, avec des priorités locales dans les domaines des loisirs, des familles, du développement local et d’une saine gestion des finances de la municipalité.

«La communauté de Scott est jeune et dynamique, tout comme moi, et je compte faire progresser la municipalité et souhaite être leur fier représentant auprès de toutes les instances locales, régionales, provinciales et fédérales», de conclure l'homme de 37 ans.