MRC de La Nouvelle-Beauce: adoption de la nouvelle vision stratégique

C’est à la séance du conseil des maires du 18 juin que les élus ont adopté officiellement la vision stratégique 2040 de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Le tout donne le coup d’envoi à une révision majeure du schéma d’aménagement et de développement du territoire, «un travail majeur qui s'échelonnera sur plusieurs mois et qui se réalisera en étroite collaboration avec les municipalités et nos partenaires», signale le préfet, Gaétan Vachon.

Il indique que ce document essentiel servira de plan directeur pour organiser le territoire et guider les décisions sur l’urbanisme, la mobilité, la gestion des ressources, la protection des milieux naturels et agricoles et bien plus encore. Le schéma permet aussi d’assurer que toutes les municipalités avancent dans la même direction pour réaliser leur vision commune.

La première étape consistera à dresser un portrait diagnostic des municipalités, afin de bien cerner les besoins et les enjeux propres à chaque milieu, notamment dans les périmètres d’urbanisation.

Quant au plan climat de la MRC, qui est en cours d’élaboration, il s’articulera lui aussi autour des grandes orientations de la vision stratégique. Son objectif principal visera à renforcer la résilience du territoire face aux aléas climatiques, tout en favorisant des choix de développement durables et responsables.

Enfin, les administrateurs de la MRC ont adopté le Plan d’intervention pour les routes locales (PIIRL), un outil de planification qui permet de mieux prioriser les travaux routiers sur l’ensemble du territoire.

Ce plan, réalisé avec la firme Maxxum Gestion d’actifs et en collaboration avec les municipalités, a été approuvé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec le 12 juin 2025. Ainsi, les municipalités peuvent maintenant soumettre leurs projets de travaux et demander du financement gouvernemental grâce au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL).

«Incarner un territoire dynamique et solidaire, où l'entrepreneuriat et l'innovation durable se conjuguent avec une qualité de vie exceptionnelle, une mobilisation collective forte et une gestion responsable des ressources, offrant ainsi un avenir prospère et inclusif pour toutes les générations», a conclu le préfet.

Retour des patrouilleurs cyclistes

C'est le retour des patrouilleurs cyclistes, qui assurent une surveillance sur le tronçon de la Véloroute de la Chaudière, qui traverse la MRC de La Nouvelle-Beauce.

À vélo et bien identifiés, ils ont notamment pour travail de repérer les bris, les anomalies ou les besoins d’entretien de la piste à signaler rapidement; ils interviennent avec respect et bienveillance auprès des usagers pour rappeler certaines règles ou favoriser de bonnes pratiques; ils prennent aussi le temps de répondre aux questions et d’aider les gens à se repérer ou à s’informer.

Cette année, la brigade est formée de Bruno Bilodeau, François Laliberté, Martin Poulin, Michel Larochelle, Louise Fecteau, Jules Lagrange, Dominic Guay, Erick Olivier et Clermont Bédard.

Comme la piste est partagée par plusieurs types d’utilisateurs (marcheurs, familles, cyclistes, patineurs, trottinettes et vélos électriques), cette diversité rend la cohabitation encore plus importante. On invite donc les utilisateurs à modérer sa vitesse, à rester attentif et courtois, à circuler à droite, ainsi qu'à respecter la signalisation et la règlementation en vigueur.