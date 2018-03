Programmation routière 2018-2020 : plus de 318 M$ dans la région

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 318 334 000 $ sur le réseau routier en Chaudière-Appalaches pour sa programmation routière 2018-2020 , dont 26 projets de 500 000 $ et plus seront réalisés dans 13 municipalités de la circonscription de Beauce-Sud.

« La programmation routière 2018-2020 démontre que le gouvernement a été une fois de plus à l’écoute des besoins des citoyens de notre circonscription et des entreprises d’ici. Les projets qui seront réalisés à même ces investissements feront une différence réelle dans la qualité de vie de nos concitoyens et contribueront à créer une plus grande prospérité pour nos entreprises », a commenté le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’innovation, Paul Busque.

Ces investissements permettront la réalisation de 218 chantiers et la création ou le maintien de 2050 emplois.

Cette programmation prévoit aussi des investissements visant à améliorer le réseau routier actuel par le réaménagement de carrefours, l’ajout de voies de virage ou par le redressement de courbes.

Programmation

Beauceville

• Asphaltage de l’autoroute 73, en direction nord, de la route du Golf jusqu’à la sortie de la route 276 sur 4,8 km.

• Réfection de l’avenue Lambert et du chemin du Raccourci sur 1,4 km.

Lac-Etchemin

• Asphaltage de la route 276, sur 200 mètres à l’ouest de la limite de Saint-Odilon sur 4,4 km vers l’est.

• Réfection de la route 277, au nord de la rue Dallaire, jusqu’au chemin des Lotus, sur 4 km.

Notre-Dame-des-Pins

• Réfection du pont sur la 30e rue, au-dessus de la rivière Chaudière.

Saint-Alfred

• Réfection du rang Sainte-Marie, de la route du Couvent, vers l’est sur 425 mètres.

Saint-Côme-Linière

• Réfection de huit ponceaux sous la route 173.

• Réfection de 13 ponceaux des routes 173 et 204.

• Réfection du pont au-dessus de la rivière du Loup sur la route du Pont.

Saint-Aurélie

• Asphaltage de la route 277, de l’intersection de la route 275 sur 3,2 km vers l’est.

Saint-Clotilde-de Beauce

• Réfection du pont au-dessus de la rivière Prévost-Gilbert sur la route du Moulin.

Saint-Elzéar

• Réfection de 10 ponceaux sous la route 216 et le rang Saint-Alexandre.

Saint-Éphrem-de-Beauce

• Réfection des routes 108 et 271 dans le secteur urbain.

• Réfection de 11 ponceaux sous les routes 108, 269, 271.

Saint-Gédéon-de-Beauce

• Remplacement du ponceau au-dessus du ruisseau à Vidal-Morin sur la route 204.

• Réfection de 11 ponceaux sous la route 204.

• Réfection de 10 ponceaux sous les routes 204 et 269.

Saint-Georges

• Asphaltage de la route 173 de la limite de Saint-Côme-Linière jusqu’à l’intersection de la 126e rue.

• Asphaltage de la route 173, de l’intersection de la 126e Rue sur 3,2 km vers le nord.

• Réfection de huit ponceaux sous la route 271 et sous la 6e Avenur Nord.

• Réfection de glissière aux approches des ponts sur les routes 112, 173, 132 et sur l’autoroute 73.

Saint-Joseph

• Réfection de la route 276, de la bretelle d’entrée nord de l’autoroute 73 sur 1,9 km vers l’est.

• Réfection de 11 ponceaux sous les routes 112 et 173.

• Réfection de 15 ponceaux sous les routes 112, 276 et sous les rang des Érables.

Saint-Prosper

• Asphaltage de la route 275 au sud du secteur urbain sur 5,3 km

• Réfection de la route 204, de l’intersection route de la 275 au ruisseau des Gelottes

• Remplacement du pont au-dessus de la rivière des Abénakis sur la 30e Rue.

• Réfection du pont sur la route 275 au-dessus de la rivière Famine.

Saint-Simon-les-Mines

• Réfection du pont au-dessus de la rivière Gilbert et sur le rang De Léry.

Saint-Victor

• Réfection de la route 108, du ruisseau Bras Saint-Victor jusqu’à la limite de Saint-Éphrem sur 3,2 km.