Saint-Victor : le dernier concours Maire d'un jour est lancé

La Municipalité de Saint-Victor a accueilli trois jeunes à l’hôtel de ville dans le cadre du concours Maire d’un jour. Le concours, qui en est à sa troisième édition, est organisé avec la collaboration de l’École Le Tremplin.

Le concours fonctionne ainsi : en fin d’année scolaire, les élèves de 6e année qui le veulent rédigent un texte sur l’avenir de Saint-Victor ainsi que sur les projets qu’ils souhaiteraient mettre en place s’ils étaient élus maires dans 20 ou 25 ans. Parmi les textes proposés, trois sont sélectionnés en fonction de leur qualité et de leur originalité. Les gagnants passent ensuite une journée avec des élus. Le maire Jonathan V. Bolduc explique aussi la démarche :

« Chaque année, les idées présentées par les élèves nous ont émerveillées, c’est encourageant de voir la créativité dont ils témoignent envers notre milieu. Il nous faut cultiver la relève. On veut tous que nos jeunes reviennent en Beauce, après leurs études, et ce type d’activité vise un meilleur enracinement dans la communauté. Même s’il ne s’agissait que d’une étincelle, dans la prise de conscience de l’attachement qu’on porte envers notre Saint-Victor et l’importance de l’engagement citoyen. »

Au cours de cette journée, les élèves ont notamment discuté du rôle des élus et de la gestion des priorités budgétaires pour réaliser les projets élaborés dans leurs textes. Ils ont rencontré le personnel de l’Hôtel de ville et le personnel de voirie, visité les installation de traitement des eaux ainsi qu’un chantier de construction. Ils ont également eu la chance d'être accueillis par les aînés de la résidence Aube Nouvelle. « Certaines de ces activités se passent avec le public, il arrive donc que des citoyens nous abordent directement sur des problématiques qui leur sont chères, les élèves vivent cela et c’est ainsi très concret comme expérience ! », a conclu le maire Bolduc.

Un concours qui permet de stimuler l'engagement citoyen chez les jeunes de la région.