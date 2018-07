Le Parti vert du Québec présente Cassandre Poulin dans Beauce-Sud

Le Parti vert du Québec (PVQ) nous a informé par voie de communiqué que c'est Cassandre Poulin qui portera ses couleurs dans la circonscription de Beauce-Sud. Mme Poulin est une activiste qui se joint à la lutte du PVQ pour favoriser le respect de l'environnement et de la biodiversité québécoise.

Éléments biographiques

Cassandre Poulin est étudiante ; elle poursuit un baccalauréat en administration. Elle a complété un certificat en histoire à l'Université de Sherbrooke. Elle est passionnée d'histoire. Refusant le statu quo, elle croit que de réels changements doivent être faits.

La candidate est préoccupée par la cause animale. Après avoir sauvé la vie d’un chaton de 5 mois, Cassandre considère que le respect de la vie animale est un aspect à mettre premier plan des préoccupations sociétales.

Mme Poulin espère un jour ouvrir un sanctuaire pour les animaux pour leur permettre de continuer à vivre et se reproduire dans un environnement libre.

Propositions

Pour elle, il est clair que le Québec fait face à de nombreux défis en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne la destruction des habitats des animaux sauvages. Parallèlement, la candidate milite pour un ralentissement de l’étalement urbain.

D’un point de vue local, elle considère qu’il est grand temps d’améliorer les services de santé et d’éducation offert en région. Le manque de ressources, de médecins de familles et d’écoles de niveau supérieur encouragent un ralentissement de l’économie ainsi qu’un manque d’occasions dans la circonscription de Beauce-Sud malgré sa proximité avec la capitale nationale. Touchée par la solidarité des gens de Beauce, la candidate aimerait oeuvrer à la réalisation pour un sentiment d’inclusion et d'entraide plus fort.