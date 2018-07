Inondations : une aide financière du gouvernement pour 60 municipalités

Le gouvernement du Québec annonce que les sinistrés de 60 nouvelles municipalités pourront maintenant être admissibles au Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents en raison des inondations, des pluies et du dégel printanier survenus du 28 mars au 17 mai 2018.

« L'important lors d'un sinistre, c'est d'abord d'assurer la sécurité des citoyens. L'aide accordée par le gouvernement du Québec permettra de soutenir les municipalités qui ont pris des mesures en ce sens, tout en contribuant à la réparation des dommages causés notamment aux résidences principales et aux infrastructures routières municipales », affirme Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

Faits saillants

Le Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents vise à soutenir les municipalités, leurs citoyens et les entreprises qui ont été victimes d'un sinistre ainsi que les organismes ayant prêté aide et assistance lors d'un sinistre.

Ce programme constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages aux résidences principales, aux entreprises et aux infrastructures municipales essentielles.

Le programme peut également servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes occasionnées par la mise en place de mesures préventives temporaires, de mesures d'intervention ou de mesures de rétablissement.