Les chefs des principaux partis réunis pour la jeunesse le 17 août

Le 17 août prochain, avant même le déclenchement officiel de la campagne qui, rappelons-le, devrait être lancée le 29 août, les chefs des principaux partis politiques au Québec se réuniront pour la jeunesse. Ce Dialogue jeunesse des chefs est organisé par l'Institut du Nouveau Monde (INM) et le journal Le Devoir. Cet événement se tiendra dans le cadre du 15e anniversaire de l'École d'été de l'INM.

Pour l'occasion, le directeur du Devoir, Brian Myles, animera la séance durant laquelle le premier ministre Philippe Couillard (Parti libéral du Québec), François Legault (Coalition avenir Québec), Manon Massé (Québec solidaire) et Jean-François Lisée (Parti québécois) débattront « pour favoriser le dialogue positif entre jeunes et politiciens ».

Avec ce Dialogue jeunesse, destiné aux jeunes de 18 à 35 ans, l'objectif de l'INM est clair : créer des ponts entre les jeunes et les politiciens, lesquels sont trop peu souvent empruntés. Dire que les jeunes se sentent mis à part de la vie politique est un euphémisme ; leur faible taux de participation reflète ce sentiment.

Promouvoir les idées plutôt que les confrontations stériles

Selon l'Institut du Nouveau Monde, « l'objectif est d'approcher la campagne électorale positivement, en axant les discussions sur les idées, et non sur les traditionnelles confrontations. C'est de cette manière que nous mettrons fin au cynisme des jeunes à l'égard des politiciens. L'activité offrira l'opportunité [sic] unique aux chefs de partis de montrer aux jeunes qu'ils s'intéressent à eux, et aux jeunes, de leur poser leurs questions ».

Cette rencontre publique s'inscrit dans un contexte particulier. Lors de l'élection du 1er octobre prochain, les électeurs âgés de 18 à 34 ans représenteront le tiers de l'électorat. En clair, cela signifie que leur choix importera et qu'il pourra même influer directement sur le résultat de la majorité qui sera élue à l'Assemblée nationale. Certes, leurs poids s'accroît, mais il ne faut se leurrer : ce sont tout de même les 35 ans et plus qui décideront du sort de l'élection.

Cette soirée inédite se tiendra le 17 août prochain, à 19 h 30, à l'Université Concordia (Montréal). 700 personnes sont attendues à ce débat qui, il ne faut pas s'en cacher, fera office de pré-débat électoral. Pour se procurer des billets, c'est par ici.