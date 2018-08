5 ans de plus pour l'Observatoire du Mont-Mégantic

Mercredi le 8 août dernier, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé qu’ils s’engageaient à financer conjointement l’Observatoire du Mont-Mégantic durant les 5 prochaines années. L’annonce est survenue alors que le centre souligne son 40e anniversaire et qu’une pluie d’étoiles filantes pourrait être aperçue dans les prochains jours.

Plusieurs acteurs du milieu politique étaient présents pour annoncer la nouvelle, parmi lesquels la députée de Compton-Stanstead et ministre fédérale du Développement international, Marie-Claude Bibeau.

Des gens du milieu universitaire étaient aussi présents, comme le recteur de l’Université́ de Montréal, Guy Breton, de la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation de l’Université́ Laval, Eugénie Brouillet. L’Observatoire est un pôle de recherche rattaché à la fois à l’Université de Montréal et à l’Université Laval.

800 000 $ annuellement jusqu’en 2023

Le gouvernement canadien a confirmé́ qu’il allait octroyer 500 000 $ par année au centre de recherche jusqu'en 2023. Quant à lui, le gouvernement québécois s’est engagé à lui verser 300 000 $ par an pour la même période.

« Ce financement sur cinq ans reconnait le caractère national et international de l’OMM; il permettra aux astrophysiciens québécois et canadiens de se maintenir dans le peloton de tête de l’astrophysique sur la scène internationale », a affirmé le directeur de l’Observatoire, René Doyon.

Un centre phare pour la recherche en astronomie

L’Observatoire du Mont-Mégantic est le seul endroit au Canada où l’on peut former des futurs astronomes et astrophysiciens. Pour ce faire, il faut un télescope ultra-performant, un outil que possède l'Observatoire. D’ailleurs, l’une des quatre composantes du télescope spatial James Webb, qui sera lancé par la NASA en 2020, y a été́ conçu en collaboration avec l’Agence Spatiale Canadienne, des industries canadiennes et le Conseil national de recherche du Canada.