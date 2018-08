210 élèves de plus pour la Commission scolaire Beauce-Etchemin

À l’occasion de la rentrée scolaire du mardi 28 août prochain, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) s’apprête à recevoir plus de 17 322 élèves pour son secteur « jeunes », soit du préscolaire à la fin du secondaire. Cela représente une augmentation de 210 élèves par rapport à l’an dernier, qui est attribuable aux secteurs primaire et secondaire.

La clientèle prévue dans les écoles de la CSBE se répartit comme suit :

1175 élèves aux programmes Passe-Partout, multiâges et maternelle 4 ans (61 de moins que l’an dernier)

1391 élèves en maternelle 5 ans (45 de moins que l’an dernier)

8 870 élèves au primaire (181 de plus que l’an dernier)

5 886 élèves au secondaire (135 de plus que l’an dernier)

210 élèves de plus intégreront donc les établissements de la Commission lors de la prochaine rentrée scolaire.

Il s’agit des inscriptions en date d’aujourd’hui, mais ce n’est que le 30 septembre 2018 que l’on connaîtra les chiffres officiels de fréquentation pour l’année en cours. Notons que dans l’énumération qui précède, les différences avec l’an dernier ont été calculées par rapport aux chiffres officiels du 30 septembre 2017.

Formation professionnelle et éducation aux adultes

Dans les secteurs de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, il ne nous est pas possible à ce moment-ci d’avoir une estimation précise de la fréquentation scolaire en 2018-2019. Mentionnons toutefois que pour la formation professionnelle, on compte jusqu’à présent 490 nouvelles admissions pour l’automne, en plus des 423 élèves qui seront de retour pour terminer leurs études professionnelles. Quant à l’éducation des adultes, on s’attend à y accueillir environ 4 450 élèves, dont le nombre d’heures de cours total équivaudrait à environ 893 élèves à temps plein.

Le personnel de la CSBE est fin prêt à accueillir la clientèle pour l’année 2018-2019, année qui sera notamment marquée par la mise en place de deux nouvelles maternelles 4 ans, qui s’ajoutent aux 5 qui existaient déjà à Saint-Narcisse, Saint-Éphrem, La Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Gédéon. Les deux nouvelles seront situées à l’école Kennebec de Saint-Côme et Aquarelle de Saint-Georges.

Mentionnons par ailleurs que le cours de formation professionnelle en infographie se donne désormais au centre de formation des Bâtissseurs à Saint-Joseph. Les espaces autrefois consacrés à cette formation, qui sont attenants à la polyvalente Saint-François de Beauceville, seront désormais utilisés par cette dernière, qui manquait d’espace. Depuis l’an dernier, la PSF offre en effet 3 groupes d’Éducation internationale, et sa clientèle a augmenté d’une centaine d’élèves au cours des deux dernières années.

En formation professionnelle, on note aussi le nouveau cours Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED), offert au centre de formation professionnelle Pozer. Cette formation préparera aux métiers de préposé aux bénéficiaires et d’auxiliaire familial. Ce cours est donné selon une formule inspirée de la formation duale, avec des stages rémunérés en milieu de travail.

Notons aussi que la formation duale en soudage-montage est de retour et que les élèves y seront payés non seulement pour les heures passées en entreprise, mais aussi pour celles passées en classe, le tout grâce à une subvention de la Commission des partenaires du marché du travail.

Autre nouveauté, le programme Duplex, qui permet aux élèves de suivre leur formation professionnelle en même temps qu’ils complètent leurs études secondaires, est désormais offert en mécanique automobile au CIMIC, en plus d’être offert en charpenterie-menuiserie, par le CFP Pozer.