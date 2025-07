Juste avant les États-Unis, il y a la Beauce

EnBeauce.com reproduit ici la lettre ouverte intégrale rédigée par Samuel Poulin à l'aube des vacances.

Chers vacanciers,

Alors que s’amorcent sous peu les semaines de la construction, j’aimerais vous adresser ce mot. Depuis de nombreuses années, pour bien des Québécois, la Beauce représente ce lieu de passage vers Old Orchard, une halte familière juste avant la frontière. Un repère, parfois un ancrage. Mais cette année, les habitudes changent. Certains choisiront d’explorer de nouveaux horizons, ailleurs dans le monde.

Et si, au lieu d’être une transition, elle devenait votre destination?

Et si cet été, vous choisissiez de redécouvrir ce que nous avons de plus beau, ici même, tout près de chez nous?

La Beauce, c’est une région chaleureuse du Sud du Québec, à deux pas de notre Capitale-Nationale. Un coin de pays où l’accueil est sincère. Ici, la nature est généreuse. Montagnes, vallées, rivières, lacs, sentiers, routes panoramiques... tout y est pour décrocher. Ajoutez à cela des tables gourmandes, des terrains de golf réputés, des campings conviviaux, des pistes cyclables pour enfiler les kilomètres, et surtout, des gens fiers et accueillants qui vous ouvrent leur porte.

C’est aussi le goût du Québec : Notre sirop d’érable nationale, nos fromages d’ici, les petits fruits savoureux et les spiritueux. C’est la musique, les festivals, les rires autour du feu. C’est tout ce qui fait du bien au cœur, à l’âme et à l’esprit.

Bien que notre région soit touchée par les turbulences économiques et les tarifs imposés par l’administration Trump, elle ne baisse pas les bras. Au contraire, elle se relève avec courage, imagination et ambition. Nos entreprises touristiques innovent, se réinventent, et vous proposent une foule d’activités à vivre en famille, entre amis ou en solo.

Cet été, viens faire ton tour.

Parce qu’il y a « BEAU » dans Beauce…et ce n’est pas un hasard.

Au plaisir de vous accueillir chez nous,

Samuel Poulin

Citoyen et député de Beauce-Sud.