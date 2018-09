Trouve ton X : une plate-forme Web pour trouver des emplois

Le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins (CREBE) et Passeport travail de Beauce (PTB) ont annoncé le dévoilement de la toute nouvelle plateforme Web trouvetonx.ca, visant à mettre en valeur les services offerts par les centres-conseils en emploi membre d’AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi du Québec.

Accessible depuis hier, trouvetonx.ca a été créée afin de permettre à la population québécoise de trouver plus rapidement des services d’emploi adaptés à leurs besoins.

La nouvelle plateforme, qui s’adapte aussi bien aux téléphones portables qu’aux ordinateurs, permet à l’utilisateur de trouver rapidement des services adaptés à ses besoins par le biais d’un service de géolocalisation. Cet outil permet également de faire une recherche selon les différentes spécialités des centres-conseils tout en donnant accès à des trucs et astuces pour maximiser ses chances d’obtenir un emploi.

Que signifie être sur son X ? Selon l'organisme, l’expression fait référence « à l’idée d’être exactement à l’endroit où l’on veut être dans sa vie, et ce, autant sur les plans personnels que professionnels ». En ce sens, les centres-conseils en emploi regroupent une multitude de professionnels pouvant permettre à tous de trouver « leur X ».

« La plateforme trouvetonx.ca, c’est facile d’accès, précis et efficace, à l’image des techniques de recherche d’emploi et des services d’orientation qu’offrent les centres-conseils en emploi comme les nôtres », ont souligné Mélissa Nadeau, directrice du CREBE, et Sylvain Bonneau, directeur de PTB.