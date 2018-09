Démolition du Château Beauce : le petit-fils de l'architecte met en garde Gaétan Vachon

Lettre ouverte au maire de Sainte-Marie de Beauce et préfet de la MRC, Gaétan Vachon

Monsieur le Maire,

Quelle surprise de lire l'article de Jean-François Nadeau dans Le Devoir du 21 septembre 2018 intitulé « La municipalité de Sainte-Marie autorise la destruction du Château Beauce ».

Surprise, d'abord, parce que j'y apprends que cette imposante résidence patrimoniale est l'oeuvre de mon grand-père maternel, Jean-Omer Marchand, ce que j'ignorais. Comme le rappelle l'article du Devoir, J-.O. Marchand fut le premier diplômé canadien des Beaux-Arts de Paris en 1902 et récipiendaire de 14 médailles d'architecture lors de son séjour en France.

De retour au Canada, il deviendra un des architectes les plus importants de son époque et participera à la conception de nombreuses oeuvres majeures parmi lesquelles on peut noter : la chapelle du grand séminaire de Montréal ; la prison de Bordeaux ; le Parlement d'Ottawa - l'Hotel de Ville de Montréal ; le belvédère du parc du Mont-Royal ; la cathédrale de Saint-Boniface à Winnipeg ; la maison mère des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à Montréal ; l’église Sainte-Cunégonde à Montréal ; le bain Généreux à Montréal.

En 1926, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur par le gouvernement français pour l'ensemble de son oeuvre.

Vous comprendrez donc ma stupéfaction en lisant que votre conseil municipal a autorisé la démolition d'une oeuvre patrimoniale de cette envergure. Monsieur le maire, je ne connais pas Sainte-Marie-de-Beauce et j'ignore tout de la ville, de son architecture et de ses autres bâtiments patrimoniaux.

Votre patrimoine est-il si riche que vous puissiez sacrifier une oeuvre de cette importance? Permettez-moi d'en douter.

Lorsque vous dites : « Ça a de l’histoire. Mais un moment donné, faut avancer », en fait, monsieur le maire, vous reculez. Vous reculez à l'époque où la culture, l'histoire et le patrimoine n'ont aucune importance. La seule chose que vous avancez en soutenant la démolition est de l'argent dans les poches d'un ou des promoteurs.

Je vous invite fortement à reconsidérer votre décision. À vous de décider si vous voulez passer à l'Histoire comme le maire et préfet de la MRC qui a détruit un joyau du patrimoine ou celui qui l'a sauvé.

Par Richard Paré