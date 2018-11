Le Canada fait des concessions sur la gestion de l’offre

Les médias ont annoncé hier soir que le Canada s’était finalement entendu avec les États-Unis en ce qui a trait à l’Accord de libre-échange nord-américain. Le Canada aurait fait certaines concessions sur le lait afin de conclure une entente in extremis. Hier, le 29 septembre, était la date butoir fixée par les États-Unis.

Dans une déclaration commune, diffusée hier soir vers 23 h 30, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et son homologue américain, le représentant au Commerce Robert Lighthizer, ont annoncé qu’ils avaient trouvé un terrain d’entente.