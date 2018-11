Les Producteurs de grains souhaitent la collaboration du gouvernement

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) félicitent M. François Legault et l’équipe de la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour leur élection, de même que tous les élus et candidats de tous les partis ayant participé activement au processus démocratique.

Les PGQ souhaitent amorcer un dialogue avec le nouveau gouvernement dès les prochains jours, pour prendre de front les enjeux économiques importants auxquels ils font face, notamment dans le contexte de la guerre commerciale qui frappe de plein fouet leur secteur.



« La collaboration avec le gouvernement de M. Legault doit s’amorcer immédiatement. Notre nouveau premier ministre affiche un profil économique. Avec le soutien approprié, le secteur des grains sera heureux de contribuer à la création de richesse espérée dans toutes les régions du Québec. C’est par un mécanisme d’échange efficace avec notre milieu que le prochain gouvernement pourra prendre les décisions qui permettront à nos entrepreneurs de participer à l’économie du Québec à la hauteur de leur potentiel », explique le président des PGQ, M. Christian Overbeek.



Rappelons qu’au cours de la campagne électorale, la CAQ a pris des engagements écrits en faveur de l’efficacité des programmes de protection du revenu, pour le déploiement de mesures agroenvironnementales et afin de favoriser la compétitivité du secteur des grains.



Producteurs de grains du Québec



Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 11 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus d’un million d’hectares de terre, pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. Les producteurs québécois produisent et commercialisent principalement des grains de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d’oléagineux (soya, canola). La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.