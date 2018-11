L'Union des municipalités souligne la contribution de Philippe Couillard

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à souligner la contribution à la vie publique de monsieur Philippe Couillard, à la suite de l’annonce aujourd’hui de sa démission à titre de député de Roberval et de chef du Parti libéral du Québec.

« Monsieur Couillard a été à la tête du gouvernement à un moment charnière dans l’histoire des relations entre Québec et les municipalités. Il a notamment présidé à l’adoption de la loi sur la reconnaissance du statut de gouvernements de proximité. Au nom des membres de l’UMQ et de l’ensemble du milieu municipal, je tiens à le remercier sincèrement pour sa contribution à l’évolution des relations entre Québec et les gouvernements de proximité », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

L’UMQ profite de l’occasion pour saluer l’engagement de tous les députés sortants qui se sont investis en politique active au service des citoyennes et des citoyens pour faire progresser le Québec. Le Québec leur doit beaucoup.