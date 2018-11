Lehoux candidat pour les conservateurs, Bernier fustige Scheer aussitôt

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, s'est rendu aujourd'hui en Beauce, à Saint-Elzéar, afin de présenter la candidature de Richard Lehoux en vue des élections fédérales de 2019.

Celui qui a été maire de Saint-Elzéar durant 19 ans, de même que préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, affrontera le député de Beauce et ex-conservateur Maxime Bernier, qui s'oppose bec et ongles au « cartel de la gestion de l'offre ». Les conservateurs la défendent aussi. C'est une des raisons pour lesquelles Bernier a quitté le parti en août dernier. Choix stratégique s'il en est, M. Lehoux a été producteur laitier durant 35 ans.

Pour l'occasion, quelque 400 personnes se sont présentées au centre communautaire du village. Plusieurs députés conservateurs étaient aussi de la partie, sans compter une vingtaine de maires. Claude Morin et Gaétan Vachon, respectivement maires de Saint-Georges et de Sainte-Marie, n'ont pas caché leur sourire.

« Ça fait 20 ans que Richard défend les intérêts de votre région dans des postes de responsabilité. [...] En tant qu'entrepreneur agricole, il connaît très bien l'importance du système de gestion de l'offre », a déclaré Andrew Scheer avant de laisser la parole à sa recrue. Fait à noter, le nom de Maxime Bernier n'a jamais été prononcé durant les diverses allocutions. La cible politique des conservateurs est Justin Trudeau, l'actuel premier ministre du Canada.

Le principal intéressé, Richard Lehoux, a remercié sa famille qui, dit-il, l'a toujours soutenu dans sa vie politique. En plus des fonctions qu'il a occupées, mentionnées ci-haut, M. Lehoux a été président de la Fédération québécoise des municipalités.

« J'ai décidé de me lancer, car le Parti conservateur est le seul parti qui rejoint mes valeurs. J'ai toujours été conservateur. J'ai quand même pris ma première carte de membre dans les années 1980. Alors, je suis d'avis qu'il faut élire un gouvernement qui privilégie une saine gestion des finances publiques et qui fait aussi du développement économique sa priorité », a déclaré M. Lehoux devant une foule de partisans.

Bernier réagit sur-le-champ

Au même moment, Maxime Bernier, qui est devenu le chef du nouveau Parti populaire du Canada, s'est exprimé sur Twitter. « On sait que tu aimes les cartels, Andrew Scheer », a écrit Bernier. Rappelons que ce dernier a perdu la course à la direction du PCC, en 2017, aux dépens de M. Scheer.

« Tu voudrais éliminer la concurrence montante du PPC et maintenir le cartel politique LibCon [libéral-conservateur]. Mais la concurrence bénéficie aux consommateurs et électeurs. Bienvenue en Beauce, et bonne chance avec ton candidat du cartel du lait ! », a déclaré Maxime Bernier, le député de Beauce, sur Twitter.