La MRC de la Nouvelle-Beauce lance une démarche pour réduire les déchets

La MRC de la Nouvelle-Beauce a officiellement lancé sa démarche de réduction des matières résiduelles intitulée « Ensemble vers le zéro déchet ».

« La MRC de la Nouvelle-Beauce a décidé de prendre un virage vert en s’attaquant à un volet qu’elle juge prioritaire, étant donné la nature de ses mandats : diminuer les matières résiduelles en Nouvelle-Beauce. Comme il s’agit d’une responsabilité partagée par les citoyens, les entreprises et les municipalités, nous avons décidé de déployer une campagne majeure qui aura sans doute des bienfaits économiques et écologiques pour nos communautés », a précisé monsieur Gaétan Vachon, préfet.

Pour ce faire, la MRC de la Nouvelle-Beauce a bâti un plan d’action qui s’échelonnera sur plusieurs années. Elle utilisera différents moyens de communication et plates-formes pour promouvoir les bonnes habitudes à adopter ainsi que faire connaître les ressources disponibles dans notre milieu. Avec les changements d’habitudes qui en découleront, la MRC de la Nouvelle-Beauce pourra réduire la quantité de déchets qui sont enfouis dans le lieu d’enfouissement technique à Frampton et qui s’amassent par terre dans les espaces publics et le long des routes.

Le zéro déchet, vraiment possible?

La MRC de La Nouvelle-Beauce ne vise pas d’atteindre le zéro déchet en soi, mais plutôt d’amorcer un virage vers le zéro déchet. On parle donc d’un mode de vie, de changement d’habitudes, plutôt que d’un véritable objectif à atteindre. Il s’appuie sur les principes suivants :

refuser ce dont on n’a pas besoin;

repenser et réduire sa consommation;

réemployer ce qui est toujours utilisable;

recycler le plus possible;

composter ce qui peut l’être.

« Cette démarche, c’est aussi une façon pour la Nouvelle-Beauce de se positionner comme une MRC dynamique et proactive dans sa gestion des matières résiduelles, tout en prenant soin des générations de demain », a ajouté M. Vachon.

Le guide « Le Tri simplifié » pour lancer la démarche

Pour donner le coup d’envoi à sa démarche, la MRC de la Nouvelle-Beauce enverra par la poste à ses citoyens un guide pratique de réduction des déchets à la maison, intitulé « Le Tri simplifié ». À conserver tout près, il deviendra une référence pour mettre les matières dans le bon bac et ainsi détourner des matières recyclables de l’enfouissement.

Explications du logo de la démarche

Le logo en forme de sceau (voir la photo) rappelle celui qu’on appose sur les diplômes et autres attestations obtenus. Les couleurs utilisées sont tirées du logo de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Les flèches dans la lettre « O » de zéro rappellent l’économie circulaire, alors que la feuille qui forme un accent aigu représente la résultante d’une démarche zéro déchet, soit la protection de l’environnement.