Les succursales de la SAQ seront encore fermées ce jeudi

L’ensemble des succursales de la SAQ sera fermé jeudi, excepté celles qui sont opérées par des cadres, dans le cas de la Beauce, il s’agit de celle de Beauceville. Il s’agira de la 10e journée de grève depuis le début du conflit.

Simultanément, les grévistes iront manifester devant l’Assemblée nationale : on attend 5500 personnes. Il s’agit d’une manifestation provinciale pour laquelle les employés des régions sont aussi convoqués. Pour les régions éloignées, soit à quatre heures et plus de route de Québec, des activités seront organisées sur place.

Katia Lelièvre, présidente du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ) CSN rappelle que cette activité a pour but d'interpeller les députés, le ministre des Finances, Éric Girard, ainsi que le nouveau premier ministre. Cette manifestation tombe à point puisque l’assemblée siège maintenant depuis mardi.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site web du Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB SAQ CSN), Mme Lelièvre affirme que les employés de la SAQ seront mis au fait avant les clients advenant le déclenchement d’une grève surprise.

« Une grève surprise, c’est une grève surprise. Ne vous [ les employés de la SAQ ] fiez pas aux rumeurs, mais vous pouvez en partir, ça stresse tout le monde et c’est parfait. »

Katia Lelièvre, présidente du SEMB-SAQ CSN

Le syndicat affirme que ce sont les employés qui attendent l’employeur pour poursuivre les négociations et non pas le contraire. Les propositions de ce dernier sont jugées insuffisantes. Dans un communiqué, le syndicat affirme : « nous n’accepterons pas une offre monétaire qui nous appauvrira. »