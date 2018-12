Des taxes en hausse à Saint-Joseph

Les taxes sont en hausse de 3,06% pour les résidents de Saint-Joseph. La Ville de Saint-Joseph présentait ce lundi le budget 2019 et le programme triennal d’immobilisations (PTI).

Pour une résidence moyenne évaluée à 153 580$, cette augmentation représente un montant de 73$. Pour une résidence située dans un secteur non desservi, l’augmentation sera moindre, 56$ pour être plus précis.

Les revenus totaux de la ville ont augmenté de 5,81% par rapport à l’an dernier, pour les amener au-dessus de la barre des 9 millions. Les dépenses, quant à elles, sont également en hausse de 9,64%. Cette hausse des dépenses s’explique par les frais de financement des emprunts qui étaient plus importants en 2018 notamment à cause de la construction de la caserne. Des bris répétés dans le système d’aqueduc ainsi que des dépenses plus élevées de la fonction de la sécurité publique sont aussi des facteurs importants à considérer.

Pour ce qui est du PTI, on compte bien poursuivre la piste cyclable vers Vallée-Jonction et faire la réfection de la rue Fleury et des avenues du Ramier et du Bouvreuil. Ces deux projets prévus pour 2019 se chiffrent à eux seuls à 2 675 000$.

La ville de Saint-Joseph poursuit l’élaboration des plans et devis du Centre sportif en 2019. La construction devrait être réalisée en 2020 et en 2021. Une rencontre d’information pour présenter ce projet à la population est prévue au début de l’été 2019.