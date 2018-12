Gel des taxes pour la Municipalité de Saint-Victor en 2019

La Municipalité de Saint-Victor a adopté ce lundi, 17 décembre, un budget équilibré de 4 320 304 $ pour l’année 2019. Les élus ont ainsi voté un budget prévoyant un gel de la taxe foncière pour le présent rôle d’évaluation, tel qu’ils s’y étaient engagés lors de l’élection de l’année dernière.

En plus de la taxe foncière, ils ont décrété un gel des taxes du mètre linéaire, d’aqueduc, d’assainissement et des matières résiduelles, qui sont maintenues aux taux de 2017.

Le maire Jonathan V. Bolduc se dit fort heureux de ce budget : « En 5 ans, notre administration a réduit la dette municipale de 50 %, on paie tout ce qui peut l’être au comptant et on questionne chaque dépense. Cette réduction de la dette nous permet encore en 2019 de nous offrir, comme citoyens contribuables, un gel de taxes, soit le même taux pour une 3e année ».

Les seules hausses sont liées à des frais qui ne sont pas sous la responsabilité de la Municipalité, soit la Sûreté du Québec qui fait varier le compte de taxes de 0,0021 $ du 100 $ d’évaluation, la quote-part de la MRC Robert-Cliche de 0,003 $, ainsi que la taxe de fosse septique en vigueur dans toute la MRC, passant à 168 $.

Projets 2019

Venant de compléter son Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, la Municipalité pourra mieux planifier ses travaux pour les années à venir. Parmi les projets majeurs prévus pour débuter en 2019, mentionnons pour la rue du Séminaire (Trois-Côtes), la réfection de la route ainsi que des égouts et de l’aqueduc, en plus d’un décohésionnement et de l’asphaltage du rang Ste-Caroline. Éventuellement, une partie du rang 1 Sud sera réhabilitée, et le rang 3 Sud, dont toute la portion déjà asphaltée a été refaite ces dernières années, verra le secteur, situé entre le lac Fortin et le lac aux Cygnes, en partie reconfiguré et asphalté. Le tout conditionnel à l’obtention des subventions accordées dans les temps voulus.

Le passage à l’éclairage des rues au LED sera complété, en plus d’une nouvelle phase de mise à niveau et de renouvellement de la signalisation, en particulier dans la paroisse. Ayant lancé son initiative de parcs l’an dernier, Saint-Victor prévoit officialiser un troisième parc municipal, soit la plage du Lac Fortin, dont l’aménagement sera substantiellement amélioré. « On a fait de grands efforts en gestion des deniers publics et on rajoute maintenant des initiatives en qualité de vie. Ça bénéficie à toute notre population » , a résumé le maire Bolduc.