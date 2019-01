Le ministre de l'Agriculture fait le point sur les enjeux de la Beauce

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, était de passage au Georgeville pour faire le point sur les enjeux relatifs au secteur agricole de la Beauce. Au menu, des mesures pour favoriser la relève agricole, les préoccupations de la production porcine, ainsi que le point sur les producteurs laitiers.

Pour M. Lamontagne, un arrêt en Beauce allait de soi, alors que le tiers de la production acéricole du Québec est effectuée dans la région et que cette dernière est le « coeur » de la production porcine indépendante. Pour prendre le pouls des réalités particulières de la région, il s’est entretenu avec les députés Samuel Poulin et Luc Provençal, ainsi qu’une vingtaine d’acteurs du milieu de l’agriculture.

Un coup de main pour la relève agricole

Le ministre Lamontagne a tenu à rappeler les deux annonces, faites la semaine dernière, qui faciliteront les transferts de propriété pour les jeunes agriculteurs. Le programme de prêt levier permettra de contracter un prêt allant jusqu’à 100 000 $, et ce sans prise de garantie mobilière ou immobilière.

« C’est certain qu’il y en a qui peuvent avoir un projet, et qui n’ont pas nécessairement ces garanties-là, surtout dans le cas de la relève non apparentée. Quand on n’a pas d’actif, avoir un prêt ça peut être très compliqué. »

M. Lamontagne a aussi mentionné les quelques modifications effectuées au programme « Location - achat » de la FIRA. Ce programme permet aux agriculteurs de louer une terre, en ayant la possibilité de la racheter au bout de quelques années.

« Je suis heureux de l’impact que cela aura sur la capacité de la relève à s’établir. »

Industrie porcine

Le ministre de l’Agriculture a aussi qualifié de « très préoccupante » la situation de l’industrie du porc. Notons que le prix offert par les abattoirs aux producteurs a chuté de 50% depuis juin dernier. Les éleveurs se sont ensuite tournés vers la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) pour changer la formule de prix actuelle des porcs et d’y ajouter un élément de la valeur de la viande (cut out).

La RMAAQ rendra sa décision à ce sujet au mois de février.

« Tout dépendant de la réponse obtenue, nous allons décider si nous allons intervenir ou pas. », dit M. Lamontagne.

Support pour les producteurs laitiers

Chez les producteurs de lait, les inquiétudes fusent de partout après que le gouvernement fédéral ait donné l’accès au marché canadien aux producteurs américains. Pour cet enjeu, M. Lamontagne a mis sur pied deux groupes de travail qui permettront aux producteurs laitiers de présenter des demandes claires. Le rôle du ministre sera davantage d’accompagner les producteurs.