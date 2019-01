Sept beaucerons à l'honneur à la remise de médailles de l'Assemblée nationale

Le dimanche 27 janvier, à l’hôtel Le Georgesville s’est tenu une cérémonie de remise de médailles de l’Assemblée nationale. Elle fut synonyme de passion et d’émotions.

Les sept récipiendaires ont reçu des mains du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, une médaille qui souligne leur engagement et tout ce qu’ils ont apporté à la communauté. De plus, un discours hommage personnalisé a été prononcé aux nommés.

Samuel Poulin en était à sa première remise, heureux et honoré de récompenser ces gens d’exceptions devant leurs amis, familles et collègues.

Les récipiendaires

Doris Bernier, Saint-Georges

Dès son jeune âge, Doris Bernier s’est impliquée autant au niveau politique que communautaire. Depuis 1989, elle est bénévole à la Maison Catherine de Longpré, aux soins des patients et aux différentes campagnes de financement. De 1997 à 2001, son époux, Gilles Bernier, fut ambassadeur du Canada en Haïti. Elle l’accompagna et s’impliqua auprès des enfants haïtiens.

Aujourd’hui, Mme Bernier accompagne les personnes en fin de vie et est reconnue pour sa détermination.

« On pense qu’on donne , mais on reçoit beaucoup. Alors je souhaite à tous de recevoir autant que je peux avoir reçu et encore plus parce que je vais continuer. »