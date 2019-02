La MRC des Etchemins veut se faire connaître

La MRC des Etchemins a pour objectif de promouvoir son territoire à l’échelle locale, régionale et provinciale. Grâce à un plan étalé sur trois ans, la MRC souhaite faire connaître ses atouts en matière de qualité de vie et les opportunités d’établissement offertes.

Pour développer une vision rassembleuse, des consultations publiques et des sondages seront tenus pour cerner les caractéristiques propres aux 13 municipalités.

Le plan de communication inclut aussi une stratégie de placements publicitaires, la création de capsules vidéo qui mettront en vedette des Etcheminois, et de nouveaux circuits de visites permettant non seulement aux touristes, mais aux citoyens des Etchemins de mieux connaître les attraits et les services offerts sur le territoire.

La MRC des Etchemins compte investir 150 000$ dans ce plan de communication triennal. Les citoyens seront activement sollicités durant cette campagne afin d’accroître leur sentiment de fierté et d’appartenance à leur milieu de vie.

La MRC vient tout juste de mettre en ligne un site Internet revampé, sur lequel on créera une section à l’intention des nouveaux arrivants. Plus de détails sont disponibles sur le site web de la MRC.