Un investissement de 297 M$ dans Chaudière-Appalaches

Aujourd’hui le 14 mars, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, annonçait la liste de tous les projets routiers et aéroportuaires du ministère des Transports en Chaudière-Appalaches pour les années 2019-2021.



Ces projets, qui visent à agir concrètement sur l’état des infrastructures, totalisent des investissements de 297 156 000 $ dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Toujours pour Chaudière-Appalaches, 151 353 000 $ vont être investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer le bon état des chaussées, alors que 96 464 000 $ seront investis pour celui des structures.

De plus, afin d’assurer un réseau efficace et sécuritaire, 40 811 000 $ seront également investis dans la réalisation de projets routiers. Enfin, un investissement de 6 526 000 $ sera fait pour le maintien en bon état de ponceaux et de structures situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

« L’annonce d’aujourd’hui démontre l’importance qu’accorde le gouvernement du Québec au développement économique et à la vitalité de la Chaudière-Appalaches. Notre gouvernement entend aussi continuer à être attentif aux besoins des municipalités de la région », a signalé Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable notamment de la région de la Chaudière-Appalaches.

Projets routiers et aéroportuaires pour Chaudière-Appalaches

Voici quelques exemples des projets prévus dans la région de Chaudière-Appalaches, particulièrement en Beauce, pour les années 2019-2021 :

Municipalité Projets Investissements Beauceville Réfection du talus entre une voie ferrée et une résidence près du boulevard Renault $ Beauceville Réfection du mur sur l'avenue Lambert $ La Guadeloupe Reconstruction de la route 269, dans le secteur du parc industriel $$ La Guadeloupe Réfection de la route 269, entre la route 108 et la limite territoriale d'Adstock $$ Notre-Dame-des-Pins Modification de l'éclairage du pont sur la 30e Rue, au-dessus de la rivière Chaudière $ Saint-Honoré-de-Shenley Reconstruction de la route 269 dans le secteur urbain, entre les rues Mercier et Lachance $$ Saint-Isidore Asphaltage de la route 173 sur 14,8 kilomètres, entre Scott et Saint-Henri $$ Saint-Isidore Asphaltage de l'autoroute 73 sur 6 kilomètres en direction nord, au nord du chemin de la Grande-Ligne $$ Saint-Joseph-de-Beauce Réfection du pont sur l'autoroute 73, au-dessus de la rivière Pouliot $ Saint-Joseph-de-Beauce Reconstruction du pont au-dessus de la rivière Calway, à Saint-Joseph-de-Beauce $ Saint-Martin Réfection de la route 204 sur 2,6 kilomètres $$ Sainte-Marie Réfection de ponceaux sous la route 173 $$ Saint-Prosper Asphaltage de la route 275 sur 5,3 kilomètres, au sud du secteur urbain du village $$ Saint-Prosper Réfection de la route 204, à partir de la route 275 jusqu'au ruisseau des Gelottes $$ Scott Ajout de feux de circulation à l'intersection des routes 173 et 171 $ Scott Asphaltage de la route 173, à partir du boulevard Vachon jusqu'à la route 173 $$ Vallée-Jonction Réfection de ponceaux sous la route 173 $

Légende $ : Moins de 1 M$ $$ : 1 M$ à 5 M$

Sources : Ministère des Transports

La liste complète est disponible sur le site site Web du ministère des Transports.