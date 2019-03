Maxime Bernier se défend suite à l'émission « Enquête »

L’émission Enquête, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, présentait hier soir un segment intitulé « Populisme au Max » traitant du Parti populaire du Canada (PPC) et de son chef, Maxime Bernier. En entrevue ce matin, le député de Beauce a tenu à revenir sur quelques informations.

Le segment de l’émission Enquête effectue quelques rapprochements entre les méthodes utilisées par le PPC et celles préconisées par le président américain. On traite aussi de ses liens avec la droite religieuse et de la façon dont le parti attire des sympathisants hostiles à l’immigration.

Au téléphone, Maxime Bernier ne se montrait pas surpris par le documentaire.

« Je suis un politicien. J’accepte la critique, c’est leur point de vue à eux et je le respecte. Ils ont fait le reportage qu’ils voulaient faire, orienté de la manière qu’ils voulaient l’orienter. »

Ce que déplore surtout l’ex-conservateur, c’est que son parti soit présenté comme étant hostile à l’immigration.

« On essaie de nous donner une étiquette anti-immigration et ce n’est pas du tout le cas. Les gens qui sont pour des frontières complètement ouvertes ne sont pas bienvenus dans notre parti, et ceux qui prônent aucune immigration ne le sont pas non plus. »

Le chef du PPC a tenu à rappeler qu’une majorité de Canadiens seraient derrière lui pour réduire le seuil d’immigration.

Des liens avec la droite religieuse

L’émission montre aussi les liens de M. Bernier avec une certaine droite religieuse, notamment la candidate pro-vie, Laura Lynn Tyler Thompson.

« Nous avons des candidats variés et je respecte ça. Nous ne parlons pas de religions au sein de notre parti. [ Laura Lynn Tyler Thompson ] a droit à ses convictions personnelles, et ses convictions ce n’est pas la plate-forme du parti. »

Il croit d’ailleurs que cette diversité d’opinion sur la question de l’avortement est aussi présente au sein du Parti conservateur du Canada.

Maxime Bernier, le Donald Trump canadien ?

Celui que l’on surnomme l’« Albertain du Québec » ne croit pas qu’il a beaucoup de points en communs avec le président des États-Unis, sauf peut-être son utilisation des réseaux sociaux comme Twitter.

À cela, il ajoute une certaine défiance envers la presse.

« Je suis le seul politicien au Canada qui ne se gênera pas pour le dire lorsqu’un journaliste déformera mes propos. Et c’est peut-être la seule ressemblance avec le président américain. »

M. Bernier a aussi tenu à spécifier qu’il était disposé à accorder une entrevue à l’équipe d’ Enquête contrairement à ce qui a été mentionné dans l’émission, et que, comme tous les autres médias, ils sont invités à toutes les activités du parti.