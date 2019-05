Saint-Victor dépasse son surplus de l'année 2017

Au dernier conseil de ville de la Municipalité de Saint-Victor, les états financiers de l’année 2018 ont été présentés. La Municipalité a encaissé 4 649 822 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 3 870 414$, entraînant un surplus record de 779 408 $, surclassant celui d’un demi-million de dollars établi l’an dernier.

Ce surplus viendrait des revenus non récurrents, notamment des droits de mutation et un transfert de soldes disponibles de 269 000$, étant des fonds n’ayant pas été utilisés lors de règlements d’emprunts passés. Également, les dépenses ont été moins élevées que prévues, entre autres la mise à niveau des lampadaires au LED prévue pour fin 2018 a été reportée à l’année en cours. Cela, en plus de fonds réservés pour les projets en aqueducs et égouts.

Le maire Jonathan V. Bolduc s’est dit fort heureux de ces résultats : « Ces chiffres témoignent d’un travail d’équipe - les élus et le personnel ont collaboré pour optimiser l’utilisation des ressources publiques et questionner chaque dépense. »

Travaux majeurs prévus

La Municipalité de Saint-Victor prévoit procéder cette année à la réfection complète de la rue du Séminaire (Trois-Côtes). Les travaux toucheront la structure ainsi que l’aqueduc et les égouts sur une distance de 1,1 km, suivant la confirmation d’une subvention du gouvernement du Québec avec le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU). Il couvre jusqu’au 2/3 du projet.