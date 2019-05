Conseil de ville de Saint-Georges : travaux, demandes de permis et aménagement

Le conseil de ville de Saint-Georges se tenait hier soir, le lundi 13 mai, à l’hôtel de ville. Travaux, demandes de permis et aménagement étaient à l’ordre du jour.



Demande de permis

La demande de permis de la FADOQ a été acceptée concernant des travaux pour le remplacement de fenêtres, le tout se conformant aux critères du Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur de la place de l’Église.



Une demande de permis a aussi été faite, applicable au centre-ville. Le propriétaire du dépanneur de la 120e Rue, Accommodation 120, souhaite transformer l’ancien lave-auto Ultra-Pro, situé sur la 2e Avenue, en dépanneur. Le projet de rénovation rencontrant les critères et objectifs du PIIA, la demande a été acceptée par la Ville.



Travaux de stabilisation des berges de la rivière Chaudière

Le conseil de ville a accepté le projet de résolution de plans et d’estimation pour des travaux de stabilisation des berges de la rivière Chaudière. Les travaux d’enrochement s’effectueront sur une longueur de 210 m le long de la piste cyclable. La Ville autorise par le fait même les services techniques à déposer une demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Aménagement de sentiers naturels près du parc Veilleux

Une résolution a été adoptée permettant la réalisation de travaux d’aménagement de sentiers naturels près du parc Veilleux, au montant total de 132 900 $, incluant les taxes.

Liste des permis d’urbanisme et certificats pour le mois d’avril 2019

Durant le mois d’avril, 220 permis et certificats ont été émis pour des travaux s’élevant à 10 164 880 $.



Résumé comparatif mensuel des permis émis en avril 2019

Ce résumé concerne le comparatif depuis le début de l’année. 384 permis et certificats ont été émis pour des travaux de 20 176 000 $ et 64 nouveaux logements, pour le mois d’avril. En 2018, 395 permis et certificats avaient été émis pour des travaux de 23 544 000 $ et 91 nouveaux logements.

Prochain conseil de ville

Le prochain conseil de ville aura lieu le 27 mai prochain.