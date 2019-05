Le chantier du futur poste de la Sûreté du Québec de Beauce-Sartigan officialisé

Cet après-midi, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Guilbault est venue procéder à la première pelletée de terre pour officialiser le début de la construction du nouveau poste de la Sûreté du Québec à Saint-Georges. Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, le préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Normand Roy et plusieurs représentants de la Sûreté du Québec étaient présents.

Nouveau poste pour réunir les effectifs

Le nouveau bâtiment est un investissement évalué à 15,8 millions de dollars et est prévu pour l’été 2020. Les installations couvriront 1916 mètres carrés et tenteront d’avoir la certification LEED. Il sera situé à l’intersection de la route 204 et la 120e Rue.

Le trop grand nombre d’effectif, avait forcé en 2012 la Sûreté a logé à deux adresses différentes. Ce nouvel endroit permettra de réunir les 78 membres de la SQ du territoire et permettre une plus grande rapidité d’intervention.

« Réunir l’ensemble des effectifs sous un même toit était une nécessité pour les membres de la Sûreté. Je me réjouis de la réalisation de ce projet puisque le travail de chacun sera ainsi plus efficace afin de mieux répondre aux besoins des citoyens des municipalités desservies. » exprime la ministre Guilbault durant la cérémonie.

Les municipalités heureuses de la nouvelle

Le Maire de Saint-Georges, Claude Poulin était ravi qu’enfin le projet est lieu, car cela fait des années que le projet est sur la table. Le député de Beauce-Sud quant à lui à remercier « l’appui de l’ensemble de la communauté, des intervenants publics, dont la MRC et les municipalités desservies par la Sûreté du Québec. »

Visite de la CAUCA, Centrale des Appels d'Urgence Chaudière-Appalaches

La ministre Guilbault accompagnée par son confrère Samuel Poulin, terminait la journée par la visite de la Centrale des Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) à Saint-Georges.