Maxime Bernier annonce ses neuf candidats dans la région de Québec

Lors de son passage à Québec le 21 mai dernier, le chef du Parti populaire du Canada (PPC) et député de Beauce, Maxime Bernier, a dévoilé les noms des neuf candidats qui représenteront le PPC dans les circonscriptions de la région de Québec pour les prochaines élections qui auront lieu le 21 octobre prochain.

Candidats:

- M. Jean-Claude Parent (Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix)

- Mme Alicia Bédard (Beauport-Limoilou)

- M. Marc Johnston (Bellechasse-Les Etchemins-Lévis)

- M. Joey Pronovost (Charlesbourg-Haute-Saint-Charles)

- M. Marc Fontaine (Lévis-Lotbinière)

- M. Daniel Brisson (Louis-Hébert)

- M. Guillaume Labonté Côté (Louis-Saint-Laurent)

- M. Ken Peirera (Portneuf-Jacques-Cartier)

- M. Bruno Dabiré (Québec)

M. Bernier en a également profité pour annoncer la candidature de M. Éric Hébert dans Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine.

« Notre parti n’existe que depuis huit mois, mais nous avons maintenant des organisations partout, et nous serons prêts dans toutes les régions du Canada. C’est particulièrement le cas ici à Québec. Il est évident que les gens de Québec sont extrêmement ouverts aux idées défendues par le PPC et à notre façon de faire de la politique autrement. C’est l’une des régions où l’on peut s’attendre à des luttes très serrées. Et nous comptons absolument faire une percée ici à Québec le soir du 21 octobre grâce aux candidats de qualité que nous dévoilons aujourd’hui. »

-Maxime Bernier