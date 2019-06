Des citoyens demandent à la MRC de Beauce-Sartigan de reconnaître l'urgence climatique

Lors de la séance régulière de la MRC de Beauce-Sartigan mercredi dernier, une dizaine de citoyens beaucerons accompagnés de la candidate du Parti vert du Canada en Beauce, Josiane Fortin et la candidate de Québec solidaire dan Beauce-Sud, Diane Vincent sont venus déposer les signatures récoltées en lien avec la Déclaration d’urgence climatique (DUC).

La Déclaration d’urgence climatique (DUC)

Le DUC est un mouvement international pour le climat, qui est mené par le GroupMobilisation. D’ailleurs André Bélisle de Frampton, l’initiateur du projet était présent.

Cette déclaration reconnaît qu’actuellement les changements climatiques sont une priorité et exige de mettre en place des plans de transition pour éviter un effondrement économique, une crise de santé publique, une pénurie alimentaire mondiale, une perte de la biodiversité et des crises de sécurité nationale.

Des gens engagés

Le regroupement de citoyens a récolté une soixantaine de signatures. André Bélisle a rappelé aux maires qu’il était important que les MRC de la région imposent des règlements régionaux dans le but de diminuer les impacts des changements climatiques. Selon lui, on ne peut pas appliquer les mêmes mesures partout au Québec et qu’il faut tenir compte des réalités locales.

« Nous souhaitons que la MRC de Beauce-Sartigan reconnaisse les inquiétudes de ses citoyens afin de déclarer l’état d’urgence climatique. L’action individuelle a ses limites et il est temps de faire pression sur les gouvernements pour lutter contre les changements climatiques, surtout que des solutions existent déjà. » a déclaré Josiane Fortin, candidate pour le Parti vert du Canada en Beauce.

Le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan ouvert aux idées

Il ne semblait pas très clair aux élus ce que le regroupement de citoyens désirait en cette séance. Les deux côtés étaient d’accord que l’environnement était très important, mais il semblait manquer de solutions et d’exemples concrets. Tout s’est terminé par une ouverture du conseil à étudier le DUC et de réfléchir à s’il allait appuyer ou non la déclaration.